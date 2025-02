Tolentino. Stricker: "A Urbania un altro esame. Servirà una prova intensa e di qualità»

Una delle rivelazioni della stagione del Tolentino è senza dubbio l’impatto avuto da Santino Stricker, centrocampista argentino, classe 2005. Un giovane di valore per la società cremisi vista anche la sua duttilità tattica e fisica. "Sto vivendo – dice entusiasta il giovane – una stagione davvero bella e positiva sotto tantissimi aspetti, l’impatto con il calcio italiano è stato molto positivo e ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso. Siamo una formazione piena di calciatori importanti e cerco ogni giorno di apprendere da loro quante più cose possibili per crescere e migliorarmi. Devo ringraziare tutta la squadra perché fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte del gruppo, aiutandomi a rendere al massimo".

Per lui e per il Tolentino all’orizzonte c’è la trasferta ad Urbania, in un match molto equilibrato che mette di fronte formazioni ricche di talento, all’andata la partita è stata decisa dalla strepitosa rovesciata di Lovotti. "La gara di Urbania – continua il centrocampista cremisi – ci servirà per testarci contro un avversario molto preparato, mancano poche partite alla fine del campionato e ciascuna squadra lotterà su ogni pallone per ottenere punti pesanti. Noi ci siamo allenati intensamente in questa settimana, sappiamo – conclude Stricker – che dovremo impostare la partita su un livello di gioco e di intensità elevato per portare a casa la partita".

Marco Natalini