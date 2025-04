Tolentino trionfa al torneo giovanile 'Graziano Colotti' a Macerata

Vittoria dal sapore romantico quella del Tolentino che si è aggiudicato il torneo di calcio giovanile "Graziano Colotti". Una prima edizione organizzata dalla Maceratese su idea di Paolo Morresi, responsabile tecnico del vivaio, amico e "allievo" di Colotti. Il quadrangolare è stato pensato per le categorie Under16 e Under17, si è svolto allo Stadio della Vittoria di Macerata ed ha coinvolto pure società di altre regioni come il Cepagatti Pescara e il Ducato Spoleto. Tolentino e Maceratese hanno raggiunto l’ultimo atto superando rispettivamente 3-1 gli umbri e 4-2 gli abruzzesi. In rimonta e sfruttando l’uomo in più, i cremisi hanno avuto la meglio per 3-1. I baby della Rata avevano sbloccato la finalissima grazie a Giustozzi, poi nella ripresa sono rimasti in dieci e il Tolentino di mister Francucci ha iniziato a premere sempre di più trovando le reti con Cicconetti, Casoni e Pettarelli. Al terzo posto in questa prima edizione si è piazzato il Cepagatti Pescara che ha sconfitto 4-2 Ducato Spoleto. Alla cerimonia di premiazione del Memorial ha preso parte la vedova, la signora Maurizia e sono stati presenti diversi tecnici che avevano collaborato al fianco di Colotti o lo hanno avuto come maestro di vita e di sport. Non potevano mancare gli "Amici di Graziano" che in questi anni hanno organizzato convegni per omaggiare il lavoro di Colotti nei settori giovanili di vari club delle Marche, compreso quello proprio del Tolentino.

Andrea Scoppa