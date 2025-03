Tolentino. "Vogliamo i 3 punti con il Montregranaro. Dedicheremo la vittoria al tifoso Buldorini»

"Banco di prova importante la sfida contro il Montegranaro". Così Luca Cicconetti, attaccante del Tolentino in vista del prossimo impegno dei cremisi, contro appunto la formazione gialloblù. "Per me – dice – sarà una partita speciale, ritrovo tanti ex compagni con cui ho condiviso emozioni la scorsa stagione. Sappiamo però quanto questa partita sia importante per noi, mancano quattro match alla fine e ogni dettaglio può fare la differenza". I cremisi dovranno fare a meno degli squalificati Badiali e Lovotti, due assenze pesanti in un match che si prospetta molto equilibrato tra le formazioni. "La forza di questa squadra è il gruppo, chiunque scenderà in campo lo farà con la massima fiducia e stima di tutto lo spogliatoio. In questo la società è stata bravissima, in primis il diesse Crocetti, ad allestire un gruppo così importante sia dal punto di vista tecnico che comportamentale, aspetti assolutamente importanti".

La partita di domenica è anche l’occasione per commemorare la prematura scomparsa di Roberto Buldorini, una delle colonne portanti della tifoseria del Tolentino, sempre vicino ai colori cremisi nei momenti belli e in quelli più complicati. "Non appena abbiamo ricevuto questa notizia ci siamo dispiaciuti moltissimo, domenica – conclude Cicconetti – scenderemo in campo per vincere soprattutto per lui che insieme con i ragazzi della gradinata Pallorito ci sono stati sempre vicino in questa annata, rafforzando ogni volta il legame squadra-tifoseria".

Marco Natalini