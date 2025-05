Tommaso Andolfi nel mirino del Livorno: il valzer delle trattative di mercato

Stagione finita, giocatori in vacanza, ma comincia il valzer delle trattative, più o meno sopite, di mercato. Al Tau si deve riunire il board dirigenziale e stabilire i programmi, con relativi budget. Quella decisione orienterà anche le scelte sull’allenatore che, in caso di ridimensionamento, potrebbe scegliere altri progetti. Vedremo. Ma c’è già un risvolto. Un "rumor". Tommaso Andolfi, il "gemello del gol" di Motti al Tau, 12 reti in questo campionato, piace al Livorno. L’interessamento da parte del club labronico, neopromosso in "C", c’è: bisognerà capire lo sviluppo concreto. Potrebbe essere una ghiotta opportunità anche per il giocatore misurarsi in "C". Andolfi, tra l’altro, è livornese e in tanti ricordano la sua tripletta ai labronici, allo stadio "Picchi", nella stagione 2023-2024. Andolfi ha giocato nelle società satellite, mai, però, nella prima squadra della città dei Quattro Mori. Intanto, in casa Ghiviborgo, si separano le strade tra Bellazzini e i colchoneros che, probabilmente, cederanno il titolo al Viareggio.

M. S.