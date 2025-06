Tommaso Bellazzini alla guida del Siena per la stagione 2025/2026

Scelto Tommaso Bellazzini come guida tecnica per la stagione 2025/2026 (le prime quattro giornate sarà però Nico Lelli al timone della squadra, per la squalifica del tecnico pisano) il Siena, di concerto con il mister, dovrà adesso concentrarsi sull’allestimento della nuova rosa. Se sotto contratto ci sono Di Paola, Giannetti, Lollo, Mastalli, Pescicani e Ricchi (che sarà di nuovo disponibile dopo l’operazione che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la scorsa stagione), oltre ai 2007 Calamai, Rogani e Lapadatovic (che sarà tesserabile dopo il 10 luglio, giorno del suo 18° compleanno), per i bianconeri che hanno indossato la maglia della Robur nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, il destino è tutto da scrivere. Potrebbero arrivare separazioni inaspettate, come conferme attese. Tra queste quella di Filippo Boccardi: l’attaccante ha dichiaratamente espresso la volontà di rimanere. Lo ha fatto, appena qualche giorno fa, anche alla consegna del 16° Premio De Luca, organizzato dal Siena Club Enrico Chiesa, presieduto da Lorenzo Rosso (nella foto).

"Quando sarà il momento mi chiameranno e mi faranno sapere: io la mia disponibilità l’ho data – le sue parole –. Il prossimo anno spero di essere ancora qua, mi piacerebbe poter vincere la D con questi colori e portare sempre più gente allo stadio".