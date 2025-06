Tommaso Bellazzini alla guida della Robur per la Serie D 2025/2026

L’unica certezza, al momento, si chiama Tommaso Bellazzini. Sarà il tecnico ex Ghiviborgo, a guidare la Robur nel campionato di Serie D 2025/2026, affiancato da Nico Lelli. Tecnico giovane, il pisano, alla seconda esperienza da ‘solista’, votato a un calcio iper offensivo, una carriera da calciatore di ottimo livello alle spalle e un futuro da scrivere con entusiasmo.

Il secondo step, dopo la nomina dell’allenatore, per la Robur, sarà costruire un organico competitivo se l’obiettivo, come hanno affermato i massimi dirigenti, dal presidente Bodin al direttore sportivo Guerri, è quello di "vincere i campionato", dopo una prima stagione in cui il gruppo svedese ha "preso confidenza con la nuova realtà".

Da capire in primis, in tema di rosa, quanti e quali bianconeri, tra quelli che hanno vestito la maglia del Siena nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, rimarranno o prenderanno altre strade. Il primo nodo riguarda già la porta. Bellazzini, al Ghiviborgo ha giocato con un portiere under, un 2005, non è escluso che anche quest’anno voglia piazzare una quota in porta (dovranno giocare obbligatoriamente un 2005, un 2006 e un 2007). Anche per questo, Andrea Giusti, protagonista della vittoria dell’Eccellenza e anche del campionato scorso, in cui è partito dalle retrovie per poi conquistare la maglia titolare, potrebbe salutare. Per quanto l’estremo difensore si sia detto disposto a rimanere "per riportare la Robur in C".

Passando alla difesa, al momento sotto contratto - per quanto, in generale, al mondo d’oggi, un contratto possa valere - ci sono due terzini mancini, Di Paola e Ricchi. I centrali (Achy e Biancon, a rischio, e Cavallari) sono tutti in scadenza, come l’esterno destro Morosi che potrebbe pagare caro l’anno di nascita, il 2004. Faranno invece parte del reparto il 2007 Lapadatovic (terzino destro) che compirà 18 anni il 10 luglio, e Calamai (terzino destro-centrale, 2007), in arrivo dalla Juniores. Così come il centrocampista Rogani, lo stesso 2007. Legati ancora al Siena, in mediana, ci sono Lollo, Mastalli e Pescicani (2005). Sugli altri un punto interrogativo, sperano Bianchi e Candido. In attacco l’unico che ha ancora un anno di contratto in tasca è Giannetti. Possibile il rinnovo di Boccardi.