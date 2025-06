Tommaso Panzavolta torna al Bondeno, Codigorese cerca nuovo allenatore

Dopo aver centrato per l’ennesima volta la doppia cifra, raggiunta nella travolgente cavalcata nelle fila del Gallo, Tommaso Panzavolta ha accettato l’offerta del Bondeno, un ritorno. Con i matildei il bomber aveva disputato un buon campionato, tanto da meritarsi l’ingaggio dei granata, ora spera di concedere il bis a Bondeno.

Rinnovamento in un’altra squadra granata, la Codigorese, soprattutto nella guida tecnica: lascia Diego Grassi. Non è un esonero, ma solo un arrivederci: "Dopo quarant’anni consecutivi tra calcio giocato e in panchina sento il bisogno di staccare la spina – dice mister Grassi – Sarà il mio anno sabbatico, utile per stare con la famiglia, dedicarmi ad altri interessi, ricaricare le batterie e ripartire il prossimo anno".

Il suo sostituto non è stato ancora individuato: "Avevamo puntato su "Briegel" Govoni – afferma il direttore generale Simone Ballerini – ma ha rifiutato. Abbiamo una rosa di nomi, su cui affonderemo il colpo la prossima settimana".

Il mercato sarà seguito da Carmelo Salomone, figlio di un medico di famiglia del territorio, ha appena appeso le scarpe al classico chiodo e debutta nel nuovo ruolo. "Ritengo che abbia le capacità per occuparsi del mercato – è l’incoraggiamento di Ballerini – e aiutarmi ad affrontare la mole di lavoro della gestione. Io continuerò a occuparmi del settore giovanile, al quale dedicheremo molte energie. Abbiamo inserito in rosa tre ragazzi del vivaio lo scorso campionato e hanno fatto bene. Mi riferisco a Cristian Strano e Cristian Ferroni e all’esterno offensivo Andrew Esene, un ragazzo del 2007 molto promettente".

Per quanto riguarda gli obiettivi, "vogliamo partecipare a un campionato tranquillo, non come l’ultimo che è stato dai due volti: andata da panico, con classifica da retrocessione e ritorno da squadra di vertice. Oltre ai nostri giovani, inseriremo anche dei giocatori di esperienza".