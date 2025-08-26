Torna il “Memorial Paolo Rossi”

Arezzo, 26 agosto 2025 – Dal 3 al 7 settembre 2025 la provincia di Arezzo ospiterà la terza edizione del Memorial Paolo Rossi, prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile dedicato alla categoria Under 14 (nati nel 2012). La, presentata ufficialmente al Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano, si è ormai affermata come appuntamento di primo piano nel panorama sportivo e culturale internazionale. Nato nel 2022 con appena quattro squadre, il Memorial ha conosciuto una crescita costante: quest'anno vedrà scendere in campo ben 24 formazioni, tra cui alcuni dei club più blasonati del mondo.

A difendere il titolo ci sarà il Real Madrid, vincitore dell'ultima edizione, affiancato da Milan, Juventus, Inter, Atalanta, Fiorentina, Ajax, Benfica, New York City FC e numerose realtà emergenti, comprese selezioni qualificate attraverso tornei internazionali. Per cinque giorni la provincia di Arezzo si trasformerà in una “capitale del calcio giovanile”: gli incontri si svolgeranno in sei stadi – Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Cavriglia e San Giovanni Valdarno – con un fitto calendario che culminerà domenica 7 settembre al “Brilli-Peri” di Montevarchi. Qui si giocheranno la finale per il 3° posto (ore 9:30) e la finalissima (ore 11:00), seguite dalla cerimonia di premiazione alle 12:30. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta gratuita su FIFA+, offrendo al torneo un respiro davvero globale.

Il trofeo destinato ai vincitori, firmato dal designer Federico Fondacci di Bartoccini Premiazioni – già autore di coppe per MotoGP e Formula 1 – avrà un forte valore simbolico. «Disegnare un trofeo dedicato a Paolo Rossi – ha spiegato Fondacci – significa rivivere l'emozione di bambino e respirare quel profumo di sogni che ha fatto grande l'Italia». La vera novità del 2025 sarà il Premio Pablito – Talento Under 20, riconoscimento che verrà assegnato al miglior giovane della Serie A 2024/2025 da una giuria di esperti e giornalisti sportivi. Un ponte ideale tra il calcio giovanile e il mondo professionistico, che arricchisce ulteriormente il valore della manifestazione. Il Memorial Paolo Rossi non è soltanto calcio giocato. È un progetto che mette al centro educazione, inclusione e crescita personale: giovani calciatori provenienti da culture diverse imparano a confrontarsi, a rispettarsi ea collaborare, superando barriere linguistiche e culturali. Un'esperienza che si traduce in disciplina, leadership e spirito di squadra.