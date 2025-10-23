Torna l’ora solare. Seconda trasferta per i bianconeri. Si gioca alle 14,30

Seconda trasferta consecutiva per il Siena che, dopo l’impegno esterno di Sansepolcro, deciso dalla rete di Vari, domenica farà visita al Ghiviborgo, per la nona giornata del campionato. L’appuntamento è per le 14,30 allo stadio Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano. Dal prossimo fine settimana, infatti, le partite inizieranno con mezz’ora di anticipo, rispetto all’orario previsto fino a oggi, in considerazione del passaggio all’ora solare. Si riprenderà a giocare alle 15 a partire dal 29 marzo e fino al termine del campionato. Le partite dei play-off e dei play out, al vi dal 10 maggio, si disputeranno invece alle 16. I tifosi bianconeri che vorranno seguire la Robur a Ghivizzano, potranno acquistare il ticket d’ingresso direttamente domenica, alla biglietteria situata fuori dallo stadio. Il tagliando, per il settore di tribuna coperta, avrà un costo di 13 euro. I Fedelissimi organizzano dei pulmini per la trasferta al Bellandi. La partenza è fissata alle 10,30 dalla sede, in viale Europa, 21 (pranzo lungo il percorso organizzato dal club). Per prenotarsi è possibile inviare un messaggio al 3932155202 entro domani alle 12.