Tornei estivi di calcio a cinque: al via il 'Torneo delle Alpi' a Forlì

Con l’arrivo del periodo estivo e con la conclusione dei campionati, partono in questo periodo i classici tornei estivi di calcio a cinque. A Forlì, presso il polisportivo Monti della Cava, apre domani sera il ‘Torneo delle Alpi’ che, alla sua prima edizione, vedrà in campo 16 formazioni suddivise in quattro gironi; conclusione a fine mese. Al centro sportivo Corner di Villanova è partito in settimana il torneo ‘Mondiale per Club’ al quale prendono parte 24 formazioni, suddivise in sei gruppi; la finale è in programma a metà luglio. Con la partecipazione di 14 squadre e con la nuova formula adottata dalla Champions League, ha preso il via (disputata la prima giornata) il torneo ‘Open’ che si gioca a Santa Maria Nuova di Bertinoro; la finale è calendarizzata per giovedì 10 luglio. Infine, a Santa Sofia si conclude in queste serate la seconda giornata del classico torneo locale che registra, come sempre, la partecipazione di un numeroso pubblico sugli spalti; dodici squadre ai nastri di partenza e finale a fine mese.

f. p.