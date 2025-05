Tornei giovanili di Valdottavo: risultati della fase a gironi e qualificazioni ai quarti

Tornei giovanili di Valdottavo alla seconda giornata della prima fase eliminatoria, quella a gironi, con i primi responsi del campo prima delle gare a eliminazione diretta. Questi alcuni risultati.

"Silvio Parisotto" ("Giovanissimi A") – Girone "A": Academy Porcari - Borgo a Buggiano 2-0, Monteserra- Luccasette 4-1, Borgo a Buggiano - Monteserra 1-4. Girone "B": Atletico Lucca - Valle di Ottavo 2-2, Ghiviborgo-San Donato 3-0. Girone "C": Capezzano - Via Nova 5-0, San Giuliano - Aquila S.Anna 6-2, Aquila S.Anna - Capezzano 0-1. Girone "D": Calci - Seravezza Pozzi 1-2.

"Giovanni Paolinelli" ("Giovanissimi B") – Girone "A": Montecatini - Pieve San Paolo 2-2. Girone "B": Portuale Livorno - Luccasette 0-2. Girone "C": Sporting San Donato - Camaiore 1-1. Girone "D": Valle di Ottavo - Margine Coperta 1-0, Ghiviborgo - Aquila S.Anna 0-4.

"Mauro Balbo" ("Esordienti A") – Girone "A": Monteserra - Folgore Segromigno 9-0, Folgore Segromigno - Koala Soccer 1-1. Girone "B": Valle di Ottavo - Polo Lucchese 4-2, Polo Lucchese - Luccasette 1-1. Girone "C": Sporting San Donato - Pieve San Paolo 1-3. Girone "D": Montecatini - Castelnuovo 2-0.

"Massimo Nannizzi" ("Esordienti B") – Girone "A": Viareggio MP - Castelnuovo 0-0. Girone "B": Valle di Ottavvo - Koala Soccer 2-2, Koala Soccer - Gallicano 2-0. Girone "C": Luccasette - My Tuscany 5-0. Girone "D": Ponte "2000" - Sporting San Donato 8-0.

In questa settimana, poi, si andranno a delineare i vari raggruppamenti, con le prime qualificate ai quarti di finale. In questi tornei, organizzati dal Valle di Ottavo, si gioca praticamente tutte le sere: tre partite dalle ore 18 in poi, fino al prossimo week-end, con sfide dai buoni contenuti tecnici che mettono, spesso, in mostra tanti piccoli talenti.

Flavio Berlingacci