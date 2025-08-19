Tornei regionali. In diretta su Tvrs due gare nel weekend

Grazie all’accordo sottoscritto con Lnd servizi anche per la prossima 2025-26 Tvrs proporrà due gare in diretta nel weekend relative ai massimi campionati dilettantistici marchigiani. Il sabato sarà di scena la Promozione, alternando i due gironi, mentre la domenica verrà dato spazio ad un match di Eccellenza. I criteri che verranno seguiti saranno sostanzialmente due: quello della rotazione, per dare spazio, per quanto possibile, a tutte le società e quello dell’importanza delle gare previste, con la programmazione che, di concerto con il Comitato regionale della Figc, verrà decisa ogni mese con almeno un paio di settimane di anticipo. I telecronisti, impegnati sui vari campi, si avvarranno del commento tecnico di un addetto ai lavori grazie alla partnership con l’Associazione italiana allenatori calcio Marche che si sta consolidando nell’ottica di fornire un "prodotto" di buona qualità e fruibile per gli addetti ai lavori e non solo. Un servizio apprezzato dai telespettatori e confermato dagli ottimi dati di ascolto rilevati dall’Auditel nelle due fasce orarie pomeridiane di riferimento.