Torneo Ardengo Soffici: semifinali in arrivo per le squadre giovanili toscane

Da un lato Oltrera–UPP Calcio, che prenderà il via alle 21 di venerdì. Dall’altro Fornacette–Montemurlo, alle 19 di sabato. Sono le quattro formazioni che si contenderanno la vittoria della 42ª edizione del "Torneo Ardengo Soffici", la rassegna di calcio giovanile riservata quest’anno ai Giovanissimi 2011 organizzata dal Poggio a Caiano e che ha visto ai nastri di partenza trentadue società provenienti da tutta la Toscana. E che è ormai giunta alle battute finali, al pari dei "memorial collaterali" che vedranno impegnate le squadre eliminate dal tabellone principale del Soffici. In quest’ottica, venerdì alle 18 Scandicci e CSL Prato Social Club si giocheranno l’accesso alla finalissima del "Memorial Vanni Parretti" (con l’altra semifinale, Monteserra – Prato, che si terrà sabato alle 20:30). Semifinali anche per il "Memorial Marco Longo", dedicato al giovane calciatore dilettante scomparso qualche anno fa: Pistoiese – Academy Tau (venerdì alle 19:30) e Poggio a Caiano – Zenith Prato (sabato alle 17:30). Domenica il "Memorial Guerino Elia": si comincia alle 18 con Pietà – Pistoia Nord, alle 19:30 con Lastrigiana – Tobbiana.