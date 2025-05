Torneo Arena dei Comuni: al via la prima edizione con 12 squadre in campo

È tutto pronto per la prima edizione del Torneo "Arena dei Comuni", l’appuntamento calcistico che unisce sport, territorio e comunità. In campo 12 squadre, rappresentanti di altrettanti Comuni del territorio provinciale, che si sfideranno in un’avvincente competizione di calcio a 9. I Comuni partecipanti sono Monte San Giusto, San Severino, Montelupone, Corridonia, Potenza Picena, Pollenza, Recanati, Morrovalle, Macerata, Civitanova Alta, Tolentino, Civitanova che potranno contare sull’apporto di calciatori che giocano nei campionati dilettantistici.

Le partite si giocheranno dal 13 al 29 giugno al San Francesco di Trodica. Le formazioni saranno suddivise in tre raggruppamenti di quattro squadre con fase a gironi e successiva eliminazione diretta. Si qualificano al turno successivo le prime due di ogni raggruppamento e le due migliori terze classificate. Poi ci saranno i quarti, quindi le semifinali e infine la partita che designerà la vincente della prima edizione del Torneo "Arena dei Comuni".