Torneo Castellano: Caggianese, Toro Loco e Boccaccione dominano la prima settimana

Archiviata la prima settimana di gare, anche la settima edizione del Torneo Castellano di calcio a 7 non ha tradito le attese: sano agonismo, tanti gol e divertimento, questi principali ingredienti che risaltano ogni sera sotto i riflettori dello stadio Neri di Castelfiorentino. Per quanto riguarda i risultati le prime tre classificate dello scorso anno fanno subito la voce grossa. I campioni in carica di Caggianese rifilano una cinquina al Gdt con doppietta di Pezone e reti di Marianelli, Colibazzi e Minuto. Ancora meglio ha fatto Toro Loco Global, dilagando 6-0 sul malcapitato Phoenix: doppietta di Cioni e gol di Chiti, Borgognoni, Bianchi e Mazzoni. Infine, il Boccaccione ne fa sette al Young Stars: autentico mattatore della sfida Varone, autore di un poker di reti, seguito dai centri di Corsi e Gningue oltre ad una autorete. Hanno comunque cominciato con un successo anche Mojito’s e Magic Banda, entrambe per 2-0 nel girone C (per i primi hanno segnato Rossi e Bartalini su rigore, per i secondi Mancini con una doppietta) e l’Atlas 7, che nel raggruppamento D ha regolato 3-1 One Piece (a segno Nardi, Bouhafa su rigore e Mordagà).

Di seguito, comunque, ecco il quadro completo dei quattro gironi dopo la prima giornata ed il programma della settimana. Girone A: Mama’s-Bar di Campo 0-0; Caggianese-Gdt 5-0. Riposava: Guardiani della Torre. Classifica: Caggianese 3; Mama’s e Bar di Campo 1; Guardiani della Torre e Gdt 0. Prossimo turno – Stasera: Guardiani della Torre-Mama’s (21); Bar di Campo-Caggianese (22). Riposa: Gdt. Girone B: Aston Birra-Om 2-2; Toro Loco Global-Phoenix 6-0. Classifica: Toro Loco Global 3; Aston Birra e Om 1; Phoenix 0. Domani: Phoenix-Aston Birra (21); Om-Toro Loco Global (22). Girone C: Dogana Fc-Mojito’s 0-2; 0571-Magic Banda 0-2. Classifica: Mojito’s e Magic Banda 3; Dogana Fc e 0571 0. Mercoledì: Magic Banda-Dogana Fc (21); Mojito’s-0571 (22). Girone D: One Piece-Atlas 7 1-3; Young Stars-Boccaccione 3-7. Classifica: Boccaccione e Atlas 7 3; One Piece e Young Stars 0. Giovedì: Boccaccione-One Piece (21); Atlas 7-Young Stars (22).

Simone Cioni