Torneo Città di Massa-Arena dei Leoni: competizione estiva di calcio a 11 a Romagnano

Al campo sportivo ’Raffi’ di Romagnano sta tenendo banco il torneo Città di Massa-Arena dei Leoni. La competizione di calcio a 11 open, senza vincoli di tesseramento, sta diventando tra le più importanti dell’estate per il livello delle squadre partecipanti e per il montepremi elevato. Anche per questa quarta edizione ai nastri di partenza ci sono 16 squadre divise nei 4 classici gironi all’italiana. Chi vince il girone vola direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e le terze classificate giocheranno i playoff. Queste le classifiche dopo le prime due giornate.

Girone A: Syskon 6 punti; Mega Diamant e Pinseria Da Fabietto 3; I Raccattati 0.

Girone B: Viperas e La Carica dei 101 6 punti; Sport Team Crema e State Of Mind 0.

Girone C: Tiro al Piattello 6 punti; Nerio FC 4; Chm x Doride 1; Rappresentativa Romagnano Under 17 0.

Girone D: Acm Garden Bobby’s e Dallas 6 punti; Frazione Ortola e Bar Stella 0.

Il torneo, iniziato ai primi di maggio, andrà avanti anche per tutto il mese di giugno con finale prevista il 25 giugno. La classifica dei cannonieri al momento è guidata da un trio di calciatori tutti autori di 3 reti. Si tratta di Mattia Braida, Alessandro Brio e Gianluca Biselli. Nell’ultimo turno è stato molto tirato nel girone A il big match vinto Syskon per 2-1 con una doppietta di Braida contro la Pinseria Da Fabietto nella quale ha segnato Giuseppe Bertuccelli.