Torneo dei Quartieri di Viareggio. Soveco e Migliarina in semifinale. Le altre due elette usciranno dagli spareggi

Nel girone A la So.Ve.Co/Per Ale passa per prima e va in semifinale. Agli spareggi Varignano e Terminetto, eliminata l’Asd Inic. Nel girone B in semifinale l’Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina, agli spareggi Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione e Discobolo Croce Verde. Eliminato Torre del Lago.

Terminetto-So.Ve.Co/Per Ale 2-2

Pronti via e il Terminetto passa con il bolide all’angolo di Remedi. Cappè pareggia, a inizio ripresa, poi Montemagni ribalta tutti con un tiro da fuori. Il Terminetto, campione in carica, è a un passo dal baratro, ma Viti acciuffa il pari con una bella azione personale. "Bella partita e pari meritato, quanto insperato. Dimostrato orgoglio", commenta Roberto Morelli del Terminetto. "Pari giusto", dice Andrea Bonuccelli della So.Ve.Co/Per Ale.

Varignano-Asd Inic 2-0

Apre Coppola mentre il raddoppio arriva su una bellissima azione personale di Alessandro Del Carlo. Per l’Asd Inic due legni colpiti da Del Pistoia. "I ragazzi - commenta Massimiliano Crivello - volevano la vittoria e hanno dato tutto". "Il pari sarebbe stato più giusto - dice Luigi Troiso -. Siamo comunque contenti di aver partecipato con la squadra più giovane".

Campo d’Aviazione-Tdl 3-1

Sblocca Ratti, che risolve una mischia in area dopo un precedente palo di Pacini. Il 2-0 potrebbe arrivare poco dopo, ma Nuti respinge il rigore di Pacini. Il portiere torrelaghese nulla può però sulla parabola alla Del Piero di Ratti dal limite. Il 3-0 è firmato Ercolano mentre il 3-1 è di Chelotti. "Vittoria meritata", dice Mario Ratti. "Chiudiamo qui la nostra esperienza, nella speranza che il prossimo anno qualche regola venga modificata", afferma Alfredo Cordoni, che ha persino giocato a 60 anni.

Migliarina-Croce Verde 9-1

Ancora una volta Riad e Lembo, poker ciascuno, fanno la differenza. Il centro di Scaranna non evita la debacle al Discobolo Croce Verde. "Stiamo andando al di sopra delle nostre aspettative", dice Michael Taormina dell’Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina. "Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, dove siamo andati sul 3-1 poi anche per mancanza di cambi, tanto è vero che ho dovuto far giocare il portiere Gianni Santini in avanti, siamo crollati", dice Giovanni Agostini.

Spareggi: Croce Verde Discobolo-Varignano; Expertas Spazio Tre/Campo d’Aviazione-Terminetto.

Sergio Iacopetti