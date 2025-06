Torneo dei Quartieri: Terminetto e Varignano pareggiano 1-1 a Viareggio

terminetto

1

varignano

1

TERMINETTO: Grande, Volpe, Centoni, Bartoli, Poletti, Orlandi, Bartoli L., Fruzzetti (Picchi), Petracci (Larini), Remedi, Feizjai (Cosci). All. Morelli.

VARIGNANO: Lippi, Greco (Discetti), Carmazzi, Costantino, Costanzo (Lippi), Chiusalupi, Coppola, Rossi (Gerini), Kisoua (Coppola), Del Carlo (Giannecchini), Bertolucci (Puddu). All. Discetti.

Arbitro: Bertacche di Viareggio.

Marcatori: 4’ pt Remedi, 18’ pt Rossi.

VIAREGGIO – Inizio col botto per la 14esima edizione del Torneo dei Quartieri/Per Non Dimenticare di Viareggio. Col botto perché Varignano-Terminetto non può essere una partita come le altre; non può essere una partita da vivere in scioltezza. Finale ripetuta della kermesse, con due papabili vincitrici in campo ed entrambe con lo scudetto già cucito sul petto, hanno dato vita ad una partita godibile e dai ritmi alti fin dalle prime battute. Passano, infatti, appena 4’ e la contesa si stappa. Bomber Petracci entra in area di rigore e viene atterrato da Carmazzi. Rigore e trasformazione di Lorenzo Remedi per l’1-0 Terminetto. Il Varignano accusa il colpo, rischia lo 0-2 con Fruzzetti, ma reagisce con il gran tiro da fuori area di Rossi, che si infila sotto la traversa, che vale l’1-1. L’ultimo sussulto della prima frazione, al 35’, è affidato a Chiusalupi ma la sua punizione colpisce l’incrocio dei pali. Nella ripresa regna l’equilibrio e le uniche occasioni arrivano nel finale. Ci prova ancora Chiusalupi, ma stavolta Grande in tuffo devia ij angolo. A 2’ dal termine la replica affidata a Lorenzo Remedi, la cui punizione viene respinta in volo da Lippi.

Sergio Iacopetti