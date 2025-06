Torneo dei quartieri. Uno scatenato Ferrante-Migliarina travolge per otto reti a una il Torre del Lago

Fari puntati sul girone B del 14° Torneo dei Quartieri.

Ferrante-Torre del Lago 8-1

Trascinata dal duo Riad-Lembo (il primo ex giovanili della Lucchese, il secondo fresco vincitore della Prima Categoria con il Romagnano), l’Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina dilaga. Riad coglie la traversa di testa, poi sblocca con un diagonale. Non sazio poi raddoppia di testa. Lembo infila il tris dalla distanza, mentre il poker è opera di D’Onofrio. Nella ripresa a segno ancora Lembo, poi Riad apparecchia il 6-0 per Frosina, Lucarini sigla la rete della bandiera torrelaghese, ma Riad e Lembo allungano di nuovo. "Ottima prestazione. Stavolta eravamo al completo" commenta Michael Taormina. Ammette la superiorità avversaria Alfredo Cordoni, con un velo di polemica: "Noi partecipiamo con lo spirito di esserci, però vedo squadre fortissime, spero composte da giocatori del quartiere e della città".

Expertas-Discobolo 2-0

Con le reti nel primo tempo di Pacini, tiro vincente dopo un flipper in area, e di Correja, colpo di testa sotto misura dopo una respinta corta del portiere, l’Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione si rilancia. "Eravamo rimaneggiati – sottolinea Mario Ratti – ma con spirito di sacrificio abbiamo messo sotto una squadra forte". Caustica l’analisi di Giovanni Agostini: "Troppo lenti e leziosi. Sconfitta giusta". Classifica: Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina 3; Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione e Discobolo Croce Verde 3; Torre del Lago 0.

Sergio Iacopetti