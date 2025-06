Torneo dei Quartieri. Varignano in finale. Si ferma la Migliarina

varignano

2

Migliarina

0

VARIGNANO: Lippi E., Carmazzi, Luporini, Rossi, Gerini, Del Carlo, Discetti, Bertolucci, Coppola Marco, Coppola Antonio, Bertolucci. All. Discetti Mariano.

ONORANZE FUNEBRI FERRANTE/MIGLIARINA: Tartarini, Donofrio, Ali, Vecoli, Dal Pino (Della Gatta), Della Latta, Luisotti, Frosina, Sereni, Lembo, Riad. All. Giuli.

Reti: 10’ st Coppola A., 23’ st Bertolucci.

VIAREGGIO – Al Torneo dei Quartieri il Varignano c‘è sempre. La squadra di Massimiliano Crivello supera 2-0 l‘Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina, che finora aveva stupito, e fa sua l‘ennesima finale della kermesse. Partita preceduta dal nuovo, toccante, ricordo a Marco Riccomagno, con le squadre che hanno srtotolato uno striscione con su scritto ‘Ciao Marco‘, alla presenza della moglie e dei genitori del giovane. Partita che inizia con un Varignano sbarazzino, tanto che Bertolucci impegna quasi subito Tartarini alla respinta. Pochi minuti e stavolta è Marco Coppola, al termine di una bellissima azione, a sfiorare il montante. La risposta dell‘Onoranze Funebri Ferrante/Migliarina, con il duo delle meraviglie Lembo-Riad ben controllato, è affidata a Sereni che ci prova da fuori ma Lippi respinge. L‘ultima iniziativa è di Antonio Coppola, ma Tartarini respinge in due tempi. La partita si sblocca in apertura di ripresa, quando Chiusalupi si defila sulla sinistra e mette dentro per Antonio Coppola che sigla il vantaggio varignanotto. A metà tempo il raddoppio è servito con una bellissima azione in contropiede, tutta di prima sull‘asse Discetti-Marco Coppola-Bertolucci, con quest‘ultimo che insacca con un tiro preciso. Nel finale il divario potrebbe essere anche più largo, ma Marco Coppola si fa parare un rigore, centrale, da Tartarini.

"Penso che questi ragazzi - dice Massimiliano Crivello - abbiano strameritato questa soddisfazione, con una prova super. Questo successo è dedicato a Marco". "Loro hanno meritato - ammette Michael Taormina -. Comunque alla prima apparizione ci siamo comportati bene".

Sergio Iacopetti