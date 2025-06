Torneo dei Rioni 2025: Montecatini Terme pronta per la sfida calcistica

L’edizione 2025 del Torneo dei Rioni di Montecatini Terme è pronta a partire. Dal 5 al 30 giugno Gallo/Salsero/Mezzomiglio (Verdi), Musicisti/Sant’Antonio (Gialli), Marruota/Biscolla/Sottoverga (Blu), Centro (Bianchi) si daranno battaglia, e a conquistare il titolo che nell’annata passata è andato ai Rossi del Montecatini Alto/Casina Rossa/Nievole (nella foto). Le gare si giocheranno sul campo dell’oratorio Murialdo del Montecatini Calcio del presidente Stefano Scaffai.

La formula è quella già nota, con due squadre da otto pronte a giocare due tempi da 30 minuti ciascuno. Il calcio di inizio del primo match sarà alle 21, mentre l’altro prenderà il via dopo le 22:00. La prima giornata vede in campo Rossi contro Gialli, e Bianchi contro Blu, con i Verdi pronti a riposare. Dirette e spazi social saranno affidati a Vito Perillo. La gestione arbitrale sarà in mano della sezione UISP di Pistoia, rappresentata dal designatore Carmine Rago. Arbitri che da questa edizione saranno due per ogni match giocato. I premi saranno tanti, e dedicati a personaggi importanti di Montecatini Terme ormai scomparsi. Il miglior portiere, il miglior giovane ed il miglior giocatore verranno scelti dai giornalisti presenti all’evento.

Il Cencio 2025, pronto a rimanere per sempre nelle mani della squadra vincitrice, è stato realizzato ancora una volta dal maestro Claudio Bellari, ed è una scultura che rappresenta un pallone da calcio, con tanti piccoli pezzetti di mosaico al suo interno.

Anche Roberto Grazzini, presidente dell’Associazione Ancora una volta alla Breccia che organizza l’evento, ha ricordato un importante traguardo raggiunto dall’associazione, ovvero l’opportunità di ricevere un locale del vecchio mercato coperto di Montecatini Terme. In questo modo, e col ricavato del torneo e della lotteria ad esso collegato, verranno aiutate le persone con difficoltà della città termale. Seguendo così lo spirito del Torneo, che ha come motto "Dividere per Unire".

Simone Lo Iacono