Torneo dei rioni di Cerreto Guidi. Le semifinali

Porta Fiorentina e Stabbia Chiesa sono le prime due semifinaliste del primo torneo di calcio a 7 dei Rioni di Cerreto Guidi. Le altre due usciranno dai play-off odierni (una gara alle 20.45 e l’altra alle 22) in programma al campo sportivo Lensi di Lazzeretto: Porta al Palagio-Stabbia Ponte di Massino e Bassa/Gavena/Pieve-Lazzeretto. Porta Fiorentina ha prevalso nel girone A con 7 punti grazie ai successi su Bassa/Gavena/Pieve (2-0) e Porta Caracosta (2-1) e al 2-2 con Stabbia Ponte di Massino. Quest’ultimo ha chiuso al terzo posto a causa del 4-1 incassato da Bassa/Gavena/Pieve, secondo a quota 6, nel decisivo scontro diretto della terza giornata della prima fase. Eliminato il rione Porta Caracosta, ultimo a zero punti. Primato con 7 punti nell’altro raggruppamento anche per Stabbia Chiesa, che dopo i primi due successi contro Porta al Palagio (7-2) e Lazzeretto (7-0), ha impattato 3-3 con il fanalino di coda e poi eliminato Santa Maria al Pozzolo. Al secondo posto arriva Porta al Palagio, nonostante il 2-2 finale con il Lazzeretto, grazie alla penalizzazione di due punti di quest’ultimo.