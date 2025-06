Torneo dei Rioni, partenza della sezione senior con "equivoco». I Rossi in inferiorità numerica non entrano in campo. Gli Azzurri vincono anche senza giocare

I Rossi di Santa Trinita, campioni in carica, hanno esordito nell’edizione 2025 del "Torneo dei Rioni" battendo gli Azzurri di Santa Maria. Il pronostico è stato rispettato, anche se la vittoria in questione è arrivata...a tavolino. Si è aperto con una "sorpresa" il "torneo dei grandi", dopo il 5-2 con cui i Gialli di Santo Stefano "juniores" avevano battuto al "Vittorio Rossi" i pari età dei Verdi di San Marco. La partita inaugurale della categoria "senior" è andata in archivio due sere fa a Iolo e si è chiusa con un 3-0 a tavolino per i Rossi. Questo perché gli Azzurri, a causa di alcune difficoltà logistiche (e di una comunicazione tardiva sul calendario da parte della società di riferimento, a quanto pare) sono riusciti a schierare solo dieci giocatori: tutti gli altri, per quella sera, erano indisponibili. E dinanzi alla prospettiva di disputare un intero match in inferiorità numerica, tutte le parti coinvolte hanno ritenuto più opportuno optare per una soluzione di compromesso. Una criticità che, assicurano gli organizzatori del Torneo, è già stata risolta in vista delle prossime partite e non lascerà ulteriori strascichi. I Rossi (che lo scorso 13 giugno avevano peraltro vinto anche la Supercoppa pratese, contro il Rione Popolesco di Montemurlo) iniziano quindi prendendosi l’intera posta il palio nel primo incontro, in attesa di tornare a giocare e del risultato delle rivali. L’organizzazione ha deciso di mantenere l’ingresso libero per le partite (con inizio alle 21) e a riprendersi l’attenzione saranno gli "juniores" con Azzurri – Gialli (al Ribelli di Viaccia, lunedì prossimo) Rossi – Verdi (al Rossi di Santa Lucia il prossimo martedì) Verdi – Azzurri (il 7 luglio al Fantaccini) e Gialli – Rossi (il 9 luglio prossimo al Rossi). La finale di questo inedito "torneo dei giovani" si terrà il 21 luglio prossimo. Ma nel frattempo sarà però entrato nel vivo il torneo vero e proprio, quello che riguarda le "prime squadre": dopo la "prima" non fortunato, a Santa Lucia andrà in scena il 3 luglio prossimo Gialli contro Verdi. Avanti tutta con Azzurri – Gialli (8 luglio al Fantaccini) Rossi – Verdi (10 luglio al Vittorio Rossi) Verdi – Azzurri (15 luglio a Viaccia) e Gialli – Rossi (a Santa Lucia). L’ultimo atto, quello che assegnerà il trofeo, si disputerà il prossimo 23 luglio. Anche il luogo della finalissima verrà comunicato nei prossimi giorni, mentre in vista delle prossime edizioni si sta ipotizzando di concentrare tutte le partite di un’edizione in un unico impianto sportivo, da scegliere a rotazione anno per anno.

Giovanni Fiorentino