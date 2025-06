Torneo del Pao 2025 ad Arezzo: vittoria del gruppo 10 Settembre

AREZZOSi è conclusa con la vittoria del gruppo 10 Settembre l’edizione 2025 del torneo del Pao, il torneo di calcio in memoria di Francesco Paolucci, tifoso dell’Arezzo scomparso il 26 febbraio 2004 e che nel 1991 aveva fondato il gruppo Due Giugno Drunk. A lui dal 2017 è intitolato il campino di via Arno. Nell’occasione sono stati ricordati anche Claudio Detti, Pierluigi Greco e Roberto Cascini. L’organizzazione, come sempre, è stata curata della Fossa Arezzo. E’ stata, come da tradizione, una giornata intensa, di amicizia, di beneficenza, solidarietà, ricca di emozione e sopratutto di condivisione di passione amaranto. Ma anche un momento di dibattito e riflessione rispetto al mondo ultras e ai temi d’attualità del mondo del pallone. Il torneo di calcio a sette è cominciato alle ore 9 nel campino di via Arno dove si sono affrontate le rappresentative di tutti i gruppi della curva sud. Girone unico a sei squadre. Eliminati nella prima fase i campioni in carica dell’Ultras Alberoro.

La finalissima, disputata intorno all’ora di pranzo, ha visto sfidarsi 10 Settembre e gruppo Fossa Arezzo con il successo del 10 Settembre grazie ad un calcio di rigore nel finale. Durante lo svolgimento delle partite, sono stati distribuiti boccali di birra e panini con la porchetta fino alle 14. Dopo qualche ora di pausa, alle 17,30 l’attenzione si è spostata all’interno del teatro Tenda in viale Giovanni Amendola. La location ha ospitato il dibattito sul tema "No alle squadre B. Perché?".

Tra i relatori i giornalisti Pippo Russo e Michelangelo Freda. Terminato il dibattito, alle 19.30 si sono svolte le premiazioni del torneo. La lunga giornata nel ricordo del Pao si è conclusa con la cena ed il dj set dalle 23 con Borghetta Style e il techno stage fino all’alba. Durante tutta la giornata sono stati raccolti fondi che saranno devoluti alla terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Donato di Arezzo.

A.L.