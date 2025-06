Torneo del Pao: donazione per l’ospedale

È di 2500 euro il ricavato del torneo del Pao che è stato donato dal gruppo Fossa Arezzo 1991 al reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Arezzo. Alla donazione erano presenti Enrico Pallini per il gruppo Fossa Arezzo 1991, l’assessore allo sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e la presidente del Comitato Aretino Neonatologia, Anna Cerea. "Il mio ringraziamento va a tutti quanti pensano al nostro reparto attraverso gesti di solidarietà come questi – ha detto la dottoressa Letizia Magi, direttrice della struttura operativa di neonatologia – Le donazioni sono importanti, di qualunque entità esse siano, perché ci permettono di dotare la neonatologia di tutte quelle strumentazioni e di quei dispositivi utili al lavoro degli operatori sanitari con conseguenti benefici per i nostri piccoli pazienti".

La somma servirà ad acquistare due coperte copri-incubatrice per isolare le incubatrici, contribuendo ad attutire i suoni esterni che nella pancia della mamma vengono mitigati grazie al liquido amniotico. I soldi verranno impiegati anche per la formazione specifica degli operatori sanitari.