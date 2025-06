Torneo della Montagna Amatori: sorteggi e gironi della quinta edizione

Sono andati in scena nella sede del Csi i sorteggi della quinta edizione del Torneo della Montagna Amatori, in esponenziale crescita visto che due anni fa contava 6 squadre e oggi sono ben 15 (lo scorso anno erano 14). Tre gironi da cinque squadre: lungo dibattito sul criterio di suddivisione delle squadre nei gironi, e alla fine il Csi ha deciso per il sorteggio integrale (in alternativa alcune società avevano proposto una suddivisione "zonale", modalità che era stata scelta nella passata stagione).

Ecco i tre raggruppamenti; girone A con Baiso, Villa Minozzo, San Cassiano, Marola, Terrasanta; girone B con Canossa, Casina, San Giovanni, Puianello, Vezzano; girone C con Levizzano, Vetto, Folese, Felina, Spqm Ciano.

Lo scorso anno alzò il trofeo la Folese (frazione di Albinea) battendo per 2-0 in finale il Vezzano. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ogni girone più le due migliori terze. Quarti e semifinali da giocare sui campi delle squadre migliori, mentre la finalissima è in programma per giovedì 24 luglio presso il campo di Vezzano.

Come da abitudini degli ultimi anni, prima dell’ultimo atto degli Amatori ci sarà nello stesso campo la finale degli Juniores: questa accoppiata ha portato quasi un migliaio di spettatori in ciascuna delle ultime finali, chiara dimostrazione del fatto che queste categorie stiano crescendo in maniera esponenziale. L’inizio del torneo è in programma giovedì. Doppio turno per il 16 e il 19 giugno, con termine del girone per il 30 giugno. I quarti di finale in programma nella settimana dal 7 all’11 luglio, mentre le semifinali tra il 14 e il 18 luglio. Sorteggio integrale, dicevamo, e non zonale: nonostante ciò tanti derby in scena. Girone A ricco di derby: ci sarà la classica Baiso-San Cassiano, derby di comune, ma anche Villa Minozzo, Marola e Terrasanta (Gatta) daranno vita a sfide calde con tanta gente attesa sugli spalti. Poi il girone B: ben tre new entry come Canossa, Puianello e San Giovanni capitate insieme, e poi ecco un altro atteso derby come Casina-Vezzano. Nel girone C abbiamo i campioni in carica della Folese, e altre tre new entry come Levizzano, Vetto e Spqm Ciano.