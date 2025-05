Torneo della Montagna: Castelnovo Capitale torna dopo un anno nella kermesse dei Dilettanti. "Non potevamo stare a guardare. Habib sarà la nostra chioccia»

Lo scorso anno era presente solo negli Juniores, ma ora è tornato in pista a pieno regime al Torneo della Montagna, con anche Dilettanti e Giovanissimi: parliamo del Castelnovo Capitale.

Il nome è tutto un programma: come sempre rappresenterà il paese più grande del nostro appennino, Castelnovo Monti. "C’è entusiasmo, la squadra è formata completamente da giovani del posto e abbiamo in mente un progetto pluriennale". Parole di Gabriele Confetti, presidente della società. "Lo scorso anno - continua - abbiamo perso la finale con gli Juniores e diversi ragazzi di quella squadra oggi sono nei grandi. Il mister sarà Davide Peila, che in inverno allena la Juniores regionale a Castelnovo".

La squadra è inserita nel girone C con Trinità, Querciolese e Carpineti. "Sono sincero: credo sia un gruppo tosto ma faccio fatica a fare analisi precise perché Trinità mancava da tanti anni, la Querciolese è sempre avversario da rispettare e col Carpineti in passato abbiamo fatto diverse sfide importanti".

Sabato la società ha fatto una festa con la tradizionale presentazione delle squadre, presso il Bar delle Pinete. "E’ il nostro ritrovo abituale, è stata una bellissima giornata. Abbiamo iniziato gli allenamenti ed è tutto pronto". Poi le due squadre giovanili. "Il mister della Juniores è ancora Luciano Rivi, lo scorso anno abbiamo perso in finale e ci riproveremo. Nei Giovanissimi c’è Rino Di Fabrizio".

Parola anche a Simone Bargiacchi, direttore sportivo. "Ci muove la passione, crediamo fortemente nei giovani. Pensiamo che un paese come Castelnovo Monti, capitale della montagna, non possa stare a guardare".

La rosa ha preso forma. "Oltre a tutti nostri giovani ci saranno deroghe di Prima e Seconda e ovviamente gli esterni, trovati su indicazioni di mister Peila. C’è l’esperto Habib come punta, il centrale romagnolo Lorusso, e tre del Brescello/Piccardo: i centrocampisti Fomov e Notari e l’attaccante Truffelli". L’esordio domenica 8 giugno in casa col Trinità. "Esatto, ma noi al di là dell’avversario vogliamo affrontare ogni gara con lo stesso spirito, con buona mentalità e giusto approccio. Obiettivi? Nessuno fisso, vogliamo fare il meglio possibile gara dopo gara".