Torneo della Montagna: girone B. Colpo da biliardo di Spinola: il Villa espugna Castellarano

CASTELLARANO 2 VILLA MINOZZO 3

CASTELLARANO: Cheli, Mambelli, Fontana, Viviroli (80’ Rubbiani), Ferraresi, Belfasti, Bertolani (62’ Corradini), Torelli, Bardeggia, Scalzi, Forchignone (46’ Marco Peddis). A disp.: Alessandro Peddis, Ferri, D’Andrea, Barone, Galli, Teneggi. All.: Dallari.

VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Dessena, Banzi, Lancini, Sorbi (91’ Coriani), Maspero, Ferrario, Spinola (87’ Zaoui), Caniparoli. A disp.: Grasselli, Vasirani, Favali, Bertoia, Ricci. All.: Canovi.

Arbitro: Lusetti (Solito – Natale Colloca).

Reti: 4’ Scalzi; 26’, 39’ Maspero; 72’ Bardeggia; 74’ Spinola.

Note: caldo estivo; campo buono; spettatori 350 circa; rec. 3’+5’. Ammoniti: Fontana, Ferraresi, Dessena, Lancini, Maspero e Spinola. Nei Giovanissimi successo (3-2) del Castellarano grazie al rasoterra di Sarno su un Villa capace di rimontare un doppio svantaggio nel giro di 1’ nella ripresa con la girata di Verbini e tap-in di Ciampi. In precedenza locali in rete col rasoterra di Mendelez e lo shoot di Zoriaco.

Con un colpo da bigliardo dell’argentino, ormai naturalizzato minozzese, Lionel Spinola i campioni del Villa Minozzo espugnano Castellarano. Schiumano rabbia i granata di casa, ora appesi ad un filo con solo un punto conquistato, per un dubbio off-side non segnalato dal guardalinee Colloca sul movimento di Ferrario con sponda proprio per il match-winner, ma devono recitare il mea culpa per una prestazione non all’altezza contro un Villa che ha saputo recuperare lo svantaggio iniziale e imporsi con cuore, grinta e tecnica. "Prestazione stupenda dei miei ragazzi come atteggiamento contro un avversario di spessore – commenta a fine gara il tecnico ospite Filippo Canovi. – Siamo nel girone di ferro del Montagna e credo che si deciderà tutto nelle ultime battute". Non accampa scuse il trainer Daniele Dallari:"Un passo indietro rispetto alle ultime due uscite con un approccio molle nonostante il vantaggio. Forse il pari era risultato più giusto, ma non ci resta che rimboccarci le maniche e cerca di vincere le ultime 3 partite, già a partire da mercoledì a Felina". Inizio-crack per il Castellarano che al 4’ sprinta sulla perfetta apertura di Bardeggia raccolta dalla fuga di Scalzi, abile ad eludere il fuorigioco della linea minozzese mal posizionata e ad infilare Esposito con un perfetto rasoterra nell’angolino. Lentamente il Villa prende campo e ci prova da fuori con Caniparoli e Spinola e al 26’ il perfetto cross del derogato Ferrari pesca in area l’inserimento di Maspero che gira in rete al volo il pallone del pari. Lo stesso Maspero inventa una punizione magistrale dai 25 metri all’incrocio che fa sobbalzare il pubblico ospite completando il sorpasso. Nella ripresa il Castellarano rischia di capitolare al 20’ sul contropiede micidiale del Villa concluso alto da Caniparoli, ma il rasoterra di Bardeggia su cross arretrato di Viviroli riporta la parità. Rotta sul capovolgimento di fronte dal contestato quanto dosato piatto al sette calibrato da Spinola. Nel finale il guardiano derogato Esposito cala la saracinesca respingendo una punizione a giro di Scalzi e una deviazione di Corradini su corner, mentre in pieno recupero Chieli nega il tris al sinistro in contropiede di Zaoui.