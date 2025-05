Torneo della Montagna: il calendario. Si riparte dalla finale del 2024

Il primo turno regala subito il remake della finale dello scorso anno: Villa Minozzo e Cervarezza saranno già di fronte nel girone B, sul campo del Villa. Lo scorso 27 luglio i biancorossi ebbero la meglio sul "Cerva" con un 3-2, alzando il trofeo. Ora la posta in palio sarà ben diversa, ma c’è curiosità: l’appuntamento è per domenica 8 giugno.

Ecco il programma completo della prima giornata: il battesimo assoluto del torneo lo terrà Collagna-Baiso del Girone A, che anticipa a sabato 7 giugno, ore 17.30. L’altra gara del gruppo sarà domenica, Cerredolese-Spqm Montecavolo. Sempre domenica e sempre alle 17.30 tutte le altre gare: nel girone B ecco il già citato Villa-Cervarezza e Castellarano-Felina. Nel girone C il menù offre Castelnovo Capitale-Trinità e Querciolese-Carpineti. Chiude il girone D: Roteglia-Leguigno e Cavola-Gatta, con la Borzanese che osserverà il turno di riposo (questo è il girone a cinque squadre).

Tutte queste gare come da copione saranno anticipate dalle rispettive sfide dei Giovanissimi, che scenderanno in campo alle ore 16. Il Csi ha reso noti anche i campi delle fasi finali. Ricordiamo che le finali Dilettanti e Giovanissimi si giocheranno sabato 26 luglio al Centro Coni di Castelnovo Monti, con le semifinali (19 e 20 luglio) tra Baiso e Carpineti. I quarti sono in programma in quattro sere diverse (11-12-13-14 luglio) negli impianti di Quattro Castella, Gatta, Felina e Roteglia (il campo di Albinea eventuale riserva).

Tornando ai gironi: altre sfide interessanti da segnare nel calendario sono Cervarezza-Castellarano, lunedì 16 giugno in notturna (ore 21.15) e i turni infrasettimanali, sempre alle 21.15 (mercoledì 25), dei gironi da quattro (A, B e C). Saranno protagoniste le gare di ritorno del primo turno, riportato prima.

Nel gruppo D, invece, infrasettimanale in programma mercoledì 18: Cavola-Roteglia e Borzanese-Leguigno. Chiudiamo col primo turno della Juniores. Girone A: martedì 10 Cervarezza-Leguigno e Montalto-Felina (entrambe al Coni di Castelnovo). Giovedì 12 ecco Gatta-Querciolese a Gatta. Girone B: si gioca mercoledì 11, con Borznese-Trinità e Carpineti-Castelnovo Capitale ad Albinea (al comunale "Nasi"). Riposa il Villa Minozzo.