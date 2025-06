Torneo della Montagna. Serata dedicata agli Amatori: Montalto sfida il San Giovanni

Serata dedicata al Torneo della Montagna Amatori quella di oggi: partiamo dal girone A, in campo a Gatta. Alle 20.15 il Terrasanta ospiterà il Marola: arbitra Natale Colloca. A seguire, Villa Minozzo-San Cassiano (fischietto a Lauro Redeghieri). Poi il girone B, di scena a Vezzano. Alle 20 il Montalto Donkeys contro il San Giovanni (arbitra Graziano Pigucci) e alle 21.30 Gazze Canossa-Casina (direzione di Stefano Morini). In chiusura il girone C: ad Albinea Folese-Spqm Ciano alle 20.45 (arbitro: Carlo Panariello). Domani l’altro match del gruppo: Vetto-Vezzano alle 21 (Maurizio Ferrari).

Le classifiche. Girone A: Baiso 9, Villa Minozzo 4, Marola 2, San Cassiano 1, Terrasanta 0. Girone B: San Giovanni 6, Montalto 4, Casina 4, Puianello 3, Gazze Canossa 0. Girone C: Folese 5, Felina 4, Spqm Ciano 3, Vetto 2, Levizzano 1.

Juniores. Nel girone A 1-1 tra Montalto e Cervarezza: Gozzi per i primi, Titone per il "Cerva". Scatenato Bartolotta della Querciolese: tripletta nel 3-0 contro il Felina. Il solito Federico Zannoni decide la gara del suo Gatta: 1-0 sul Leguigno. Nel gruppo B pari tra Carpineti e Borzanese (1-1): Di Stefano per Carpineti, e poi un autorete di Palladini. Successo del Villa Minozzo: 3-1 sul Trinità grazie a Zogaj, Lumshi e Casini (gol della bandiera di Parizzi).

Le classifiche. Gruppo A: Gatta 9, Cervarezza 7, Montalto 5, Querciolese 3, Felina 1, Leguigno 0. Gruppo B: Villa Minozzo 4, Borzanese 4, Carpineti 3, Castelnovo Capitale 2, Trinità 1.

g.m.