Torneo della Montagna: stasera in programma ben otto partite tra Dilettanti, Giovanissimi, Juniores e Amatori. Il Gatta cerca la prima vittoria contro la corazzata Carpineti

Vuole ripartire il Montagna dopo i disagi del maltempo. Oggi ben otto appuntamenti. Partiamo dai Dilettanti con Carpineti-Gatta (girone B). Si gioca a Carpineti, alle 20 i Giovanissimi (arbitro Pasquale Bianco) e alle 21.15 i Dilettanti (fischietto a Mirco Pasquale Nese, assistito da Antonino Solito e Roberto Folloni). La società dominatrice di questo Montagna è proprio il Tricolore Carpineti Valestra, a punteggio pieno sia con i grandi che coi più piccoli. Nei Dilettanti: tre vittorie su tre per il Carpineti di mister Simone Muratori. Rispetto all’ultima partita, negli esterni confermati Diana (Prato), Giovanni Graziano (Luparense) e Motti (Poggibonsi), mentre rientra in difesa Cecconi del Poggibonsi (al posto di Tommaso Graziano) e riecco anche Riccobono (Grosseto) in avanti (al posto di Spaviero). Tante conferme anche per il Gatta di Luca Bianchi: ecco Tambussi del Derthona, Oubakent del Sasso Marconi, Grasso del Nibbiano e Da Pozzo del Camaiore. Niente Jessey, squalificato: si cerca un’altra mezz’ala per provare a cercare la prima vittoria in questo Montagna.

Capitolo Juniores: oggi a Casina, nel girone A, Casina (3)-Cerrè Sologno (0). Si gioca alle 20.30 e arbitrerà Salvatore De Carluccio (con Carlo Panariello e Maurizio Ferrari). Nel girone B: il Canossa (3) ospiterà lo Sport Club Casina (0) a San Polo alle ore 20.30. Arbitro: Stefano Morini con Graziano Pigucci e Massimo Canovi.

Un poker negli Amatori, tutti in campo alle ore 21. Nel girone A ecco a Baiso il derby San Cassiano (7)-Baiso (0), un testa-coda. Arbitro: Valter Marchetti. A Pratissolo ecco i locali del Real (1) che ospiteranno un altro Real, quello di Scandiano (3). Direzione di gara a Francesco Manco. Poi il girone B. A Vezzano i locali (1) ospiteranno la Folese (3). Arbitro: Massimiliano Baldanza. A Quattro Castella l’Spqm Montecavolo (0) riceverà La Vecchia (1). Arbitro: Lauro Redeghieri.

Giuseppe Marotta