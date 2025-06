Torneo della piadina: Rimini Rugby ospita squadre da Italia, Francia e Scozia

È arrivato il momento del ‘Torneo della piadina’, un evento organizzato dal Rimini Rugby e che accoglierà squadre da Italia, Francia e Scozia per una sorte di ‘Tre nazioni’ in salsa riminese. Oggi è giorno di sorteggi, organizzati a ‘L’Ombelico’ di piazzale Kennedy, mentre domani si svolgeranno le gare vere e proprie, con ritmo incessante e grande competitività.

Dalle 9.30, via al torneo Under 18 al campo di Rivabella, con partite che dureranno 40 minuti (la seconda è in programma alle 10.15, la terza alle 11). In gara i francesi del Monteux, poi Rfc Romagna e Noceto. Alle 16 spazio ai senior, con partite di 25 minuti e spettacolo assicurato fino alle premiazioni e al terzo tempo delle 22. In gara, tra i grandi, gli scozzesi della Royal Agricultural University e del Lenzie Rfc, i piemontesi dell’Urpa Alessandria e i padroni di casa, il Rimini Rugby.

"Il rugby è una scuola di vita. Con questo torneo, vogliamo che i nostri ragazzi vivano questi valori e li condividano con il mondo" dichiara Andrea Bugli, presidente del Rimini Rugby. Domani, a mezzogiorno, presentazione in grande stile al Ponte di Tiberio.