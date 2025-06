Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Tris del Pontestrada. Conquistata la finale

pontestrada

3

strettoia

0

PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Graziani (Lupoli), Bianchini, Favret, Mancini (Barricelli), Granaiola, Mazzei, Landi (Tartarini), Ricci (Galeotti), Macchiarini. All. Galeotti.

STRETTOIA: Tarabella, Torcigliani, Sacchelli, Quadrelli, Buselli Y. (Bascherini), Verona, Donati (Buselli D.), Tonacci, Di Martino, Moriconi (Venè), Viviani (Venturini). All. Poli.

Marcatori: 50’ Mancini, 60’ Landi, 80’ Tartarini.

PIETRASANTA – A distanza di 6 anni il Pontestrada, la squadra èpiù vincente della storia del Torneo delle Contrade, dall’alto dei suoi 8 successi, torna in finale. Lo fa alla luce del bel 3-0 inflitto al pur tonico Strettoia in semifinale e lo fa, sopratutto, con merito. Con merito perché la squadra di Mario Galeotti ha vinto finora 4 delle 5 partite fin qui disputate (unico pari all’ultima giornata della fase a gironi) non subendo nemmeno una rete e mettendone a segno ben 12; insomma numeri inconfondibili. Venendo alla partita, dopo un primo tempo godibile, anche per merito dello Strettoia, ma senza particolari sussulti, la partita si è accesa nella ripresa. Sblocca Mancini con una bella punizione all’angolo, poi in contropoiede Ricci serve a Landi il pallone del raddoppio. Bartelletti alza la saracinesca su Di Martino prima e su Verona poi, così nel finale, con i neroverdi dello Strettoia all’assalto, chiude i giochi Tartarini, con un beffardo tiro-cross a scavalcare Tarabella. "Siamo felici – commenta Galeotti – del cammino fatto finora e credo che la coquista della finale sia cosa meritata. Abbiamo finora espresso un buon calcio ed i ragazzi si stanno impegnando tantissimo per questo torneo. Ci teniamo". Ammette la sconfitta Simone Poli dello Strettoia: "Purtroppo siamo mancati in personalità nelle fasi cruciali della partita. Abbiamo una squadra giovane, che comunque ha raggiunto la terza semifinale consecutiva. Un plauso in particolare a Di Martino, Sacchelli e Quadrelli, i tre capitani della squadra". Venerdì sera alle 21,30 sarà quindi Africa Macelli-Pontestrada a decidere chi vincerà il torneo.

Sergio Iacopetti