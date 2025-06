Torneo delle Contrade di Pietrasanta: La Collina accede ai quarti, Marina allo spareggio

MARINA 0

LA COLLINA 0

MARINA: Michetti, Balduini, Puccetti, Seghi, Sodini, De Watt, Tarabella, Di Clemente (Bilal), Cancogni, Giovannini, Crovi (Riccò). All. Piro.

LA COLLINA: Landi, Checchi (Filiè), Salvatori, Hamza, Rizzo, Berti (Geltrude), Aliboni (Zucchelli), Cacioppo, Ricci, Marcellusi (Macrì), Grotti. All. Marsili.

PIETRASANTA – Un pareggio a chiudere il girone A del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Un pareggio che consente a La Collina, nonostante il solo punto conquistato, di accedere ai quarti di finale mentre alla Marina, squadra plurivincitrice della kermesse, non rimane altro che vincere lo spareggio contro Il Tiglio/La Beca per non restarsene con un pugno di mosche in mano. A fare la differenza, dato che entrambe le squadre hanno chiuso con un solo punto, la differenza reti. Entrambe sconfitte dalla capolista Strettoia ma con risultati diversi: 1-2 La Collina e 0-2 la Marina. Venendo allo 0-0 finale, va detto che comunque è stata una bella partita. Partita in cui è stata soprattutto la Marina a provarci, ma di contro è stata La Collina a rendersi più pericoloso. Due le occasioni fallite da Cacioppo e una da Aliboni. Diversi gli stati d’animo al 90’. Felicissimo Andrea Geltrude de La Collina: "Bellissima partita e punto meritato. Non abbiamo ancora vinto ma siamo stati inseriti in un girone tostissimo. Ci sentiamo come la rivelazione del torneo". Decisamente dimesso, invece, il tono di Nicola Piro: "Abbiamo difficoltà in fase realizzativa. Anche stavolta abbiamo avuto il gioco in mano, ma non è servito. Dobbiamo crescere. Siamo giovani ma la qualità c’è". Classifica: Strettoia 6; La Collina e Marina 1.

Sergio Iacopetti