Torneo delle contrade di pietrasanta. Tra Pollino Traversagna e Africa Macelli finisce 2-2 con un tempo per parte

POLLINO TRAVERSAGNA

2

AFRICA MACELLI

2

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Navari, Chiti, Cialoni, Laurini, Baldacci S. (Baldacci M.), Biasci, Costa, Adami, Tosi, Cipriani (Fortini). All. Tessari.

AFRICA MACELLI: Dazzi, Balduini (Angeli), Bigini, Tonini, De Lucia, D’Angina, Perregrini (Bresciani), Tartarini (Pillon), Evangelisti, Da Prato, Sacchelli. All. Lomonaco.

Reti: 22’ pt Baldacci S., 35’ Cipriani; 5’ st Da Prato, 20’ st Sacchelli.

PIETRASANTA – Un punto che sa di passaggio del turno, quello dell’Africa Macelli, ma anche un punto che non lascia strascichi in previsione dell’ultima giornata, quando al Pollino Traversagna basterà superare gli Antichi Feudi per centrare i quarti. Finisce 2-2, con un tempo per uno, nel girone C tra due squadre che lotteranno per la vittoria finale del Torneo delle Contrade. Primo tempo a chiare tinte Pollino Traversagna, con Baldacci e Laurini a far gioco e Tosi libero di svariare. Dopo una traversa di Adami, arriva il vantaggio con la punizione capolavoro di Baldacci che beffa il portiere, troppo fuori dai pali, da 40 metri. D’Angina pizzica la traversa, ma il 2-0 è dietro l’angolo ed arriva al termine di una bella azione Baldacci-Tosi, con quest’ultimo che serve a rimorchio Cipriani per il raddoppio. Nella ripresa cambia tutto. Da Prato accorcia, approfittando di un errore della difesa in uscita, poi ci pensa Sacchelli a pareggiare facendo suo un errato retropassaggio. Classifica: Africa Macelli 4; Pontestrada 3; Pollino Traversagna 1; Antichi Feudi 0. Stasera Pontestrada-Antichi Feudi.

Sergio Iacopetti