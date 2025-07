Torneo delle Contrade di Querceta. Sorride la Madonnina. La Cervia eliminata

madonnina

1

cervia

1

MADONNINA: Manattini, Laucci, Costa, Carcanaj, Mazzone, Chelli, Poli, Mariani (Licusato N.), Licusato M., Maccabruni, Tosi. All. Iori.

CERVIA: Rebellino, Mazzei (Rebughini), Granaiola, Gremigni, Tedeschi G., Tedeschi GL., Maggi, Tartarini, Cianelli, Pardini, Lari. All. Pantera.

Marcatori: 33’ pt Gremigni; 19’ st Maccabruni.

Note: ammoniti Sacchelli, Granaiola, Mazzone Licusato N.; espulso Maggi.

QUERCETA – Madonnina in semifinale. Quercia, con tanto di strascichi velenosi, eliminata. Con lo spareggio playoff, conclusosi 1-1 e che premia la Madonnina meglio piazzata nel girone, va agli archivi la prima fase del 52esimo Torneo di Calcio delle Contrade. In semifinale, quindi, la Madonnina raggiunge la Lucertola (lunedì 7), mentre l’altro testa a testa sarà Quercia-Leon D’Oro (martedì).

Madonnina-Cervia è stata, per tutta questa edizione, la partita della discordia. Finita 3-2 a favore della Cervia, nella fase a gironi, il macht è finito al centro di polemiche per due presunti irregolari tesseramenti da parte della Cervia, così la Pro Loco ha deciso di trasformare il risultato in uno 0-0. Pareggio che alla fine ha portato a questo ulteriore spareggio che la Cervia ha iniziato meglio, tanto da trovare anche il vantaggio con la staffilata di Gremigni, ma che la Madonnina, complice anche l’espulsione di Maggi, ha saputo riacciuffare con un altro bolide, stavolta di Maccabruni.

"Dovevamo essere sfavoriti - dice Marco Iori della Madonnina -, ma con una prestazione da leoni ci siamo guadagnati il passaggio del turno. Adesso in semifinale saremo senza Sacchelli e con Federico Tosi in forte dubbio, ma ci proveremo. La dedica va al nostro dirigente Giovanni Alberto Poli recentemente colpito dalla scomparsa del padre". Dichiarazioni al veleno, di contro, quelle di Roberto Rebughini della Cervia: "Non aspettavano altro. La missione di farci fuori è stata compiuta. Voglio ringraziare Alberti, Figliè, i vertici della contrada, il mister ed i compagni che sono stati esemplari".

Sergio Iacopetti