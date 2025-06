Torneo delle Contrade di Querceta. Quercia vince di rigore. Lucertola in rimonta

Quercia-Ponte 1-0

Decide un rigore del solito immarcabile Rodriguez, ma è stata partita vera per tutti i 90’, con la Quercia a mantenere maggiormente il possesso del pallone, ma con il Ponte bravissimo a ripartire. Nei primi 15’ Rodrigues impegna il portiere avversario almeno un paio di volte, poi lo stesso attaccante cubano sblocca su rigore. Nella ripresa ci pensa Bedei, con almeno un paio di grandi interventi, a chiudere la saracinesca.

Quercia: Bedei, Prosperi, Puleo, Barsanti, Salvini, Beraglia, Del Tessa (Carducci), Meucci, Mussi (Lucchesi), Rodriguez, Mataj (Lossi). All. Benedetti.

Ponte: Tommasi, Salini, Tonini, Ambrosi, Vannucci (Vannucci), Sacchelli, Maggi (Guidotti), Bresciani, Carcani, Bruccini, Salini (Tabarrani). All. Galleni.

Ranocchio-Lucertola 1-2

Parte meglio il Ranocchio che, dopo un paio di parate del portiere avversario Barlettai, passa con Musto al 37’. La Lucertola però non molla e al 45’ impatta. Tonacci recupera palla a centrocampo e lancia in profondità Imbrenda che su libera di un avversario, ed apparecchiature per Morelli che insacca in scivolata. Nella ripresa decide Mattei al 60’ con un tiro da fuori su appoggio di Imbrenda.

Ranocchio: Bevilacqua, Folliero, Musto, Cimardi, Bacci, Signorini, Sancredi GM., Sancredi A., Chiaramonti, Barbetti, Ricci. All. Fiaschi.

Lucertola: Barlettai, Bresciani, Mattei, Discini, Tonacci, Berti (Tarabella), Morelli, Imbrenda, Biagi, Genovesi, Alari. All. Bertolla.

Classifica: Quercia e Lucertola 3; Ranocchio e Ponte 0.