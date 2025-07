Torneo delle Contrade di Querceta. Quercia ancora avanti. E serve uno spareggio

Ponte-Lucertola 7-2

Partita che non aveva niente da dire con la Lucertola (nella foto) già qualificata e il Ponte già eliminato. Ponte che stravince con la tripletta di Bruccini, la doppietta di Cacioppo ed i singoli di Bresciani e Tabarrani. Accorciano Imbrenda e Lo Monaco.

Quercia-Ranocchio 3-1

La Quercia, campione in carica, vince in rimonta e centra la 7° semifinale consecutiva. Bomber Chiaramonti, di forza, illude il Ranocchio, che incassa il pari, firmato da Rodriguez, su un rigore dubbio e crolla sul controbalzo in area di Leonardi e sulla punizione di Lossi. "Vittoria tutt’altro che semplice - dice Federico Benedetti -. Con una grande prova di squadra ci siamo riusciti". Mastica amaro Alessandro Conti: "Uscire così fa male. Abbiamo giocato bene e il rigore del pari non c’era".

Classifica: Lucertola e Quercia 6; Ranocchio e Ponte 3.

Madonnina-Leon d’Oro 2-0

Serviva un successo alla Madonnina per centrare lo spareggio, contro un Leon d’Oro già qualificato, e così è stato. Tutto in pochi minuti a inizio partita. Prima Licusato insacca di prepotenza un tiro di Federico Tosi finito sulla traversa e poi sulla linea, poi è Vannoni a chiudere i giochi in tuffo di testa. "Dovevamo vincere e ci siamo riusciti con merito", assicura Marco Iori. "Siamo scesi in campo pensando a non farci male", ammette Giacomo Vannoni.

Quercia-Pozzo 3-1

Un autentico spareggio che premia la Quercia, mentre per il Pozzo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta resta un tabù. Protagonista Lari che sblocca, su imbeccata di Giacomo Tedeschi, e che, dopo la sfortunata autorete di Gianluca Tedeschi su rimpallo e che vale l’1-1 del Pozzo, riporta avanti la Cervia con un pallonetto. Chiude Maggi, da vero attaccante, soffiando palla al portiere. "Ci siamo ripresi il maltolto - sottolinea Roberto Rebughini -. Se avessero omologato il successo sul campo contro la Madonnina saremmo già stati qualificati". Ha un diavolo per capello, di contro, Avio Landi. "La Pro Loco ha gestito malissimo il controverso caso di Cervia-Madonnina, che ha falsato il nostro girone".

Classifica: Leon D’Oro 6; Madonnina e Cervia 4; Pozzo 3. Stasera spareggio playoff: Madonnina-Cervia.

Sergio Iacopetti