Torneo delle contrade di Querceta. Il ruggito del Leon D’Oro fa paura

Nel girone A è matematicamente fuori il Ponte, mentre nel girone B è matematicamente primo il Leon D’Oro. La 52° edizione del Torneo delle Contrade dà i primi verdetti, intanto la Pro Loco, organizzatrice del Torneo ha trasformato il 3-2 della Cervia sulla Madonnina in uno 0-0, perché la Cervia aveva schierato un giocatore irregolare.

Lucertola-Quercia 1-0

Continua la favola della Lucertola che mette in crisi i campioni in carica. Dedice un rigore di Imbrenda, nel primo tempo. "Grande partita di squadra e ottima preparazione da parte del nostro allenatore - sottolinea Alessandro Taccini -. Abbiamo lottato su tutti i palloni". Riconosce i meriti degli avversari Federico Benedetti: "Siamo partiti bene, ma poi ci siamo spenti. Non abbiamo avuto la necessaria voglia di vincere".

Ranocchio-Ponte 3-2

Partita spettacolare che il Ranocchio sblocca con Chiaramonti ben servito da Ricci. Il pari è opera di Carcani con un bel tuffo di testa. Sempre di testa Bacci riporta avanti il Ranocchio, ma Bresciani riporta tutto in parità con un bellissimo tiro. La rete decisiva la sigla Sancredi, su un’altra imbeccata dell’ispirato Ricci. "Partita infinita - commenta Alessandro Conti - vinta meritatamente. Primo tempo in controllo e ripresa più sofferta, ma con l’ingresso di forze fresche abbiamo prevalso". Mastica amaro Enrico Galleni: "Peccato perché ce la siamo giocata fino alla fine. Usciamo a testa alta, penalizzati da qualche errore arbitrale".

Classifica: Lucertola 6; Ranocchio e Quercia 3; Ponte 0.

Leon D’Oro-Cervia 3-0

Partita a senso unico che il Leon D’Oro sblocca, nel primo tempo, con la girata a centro area di Romanelli su azione d’angolo. Kthella sfiora il raddoppio colpendo il palo, poi è la Cervia a rendersi pericolosa ma il diagonale di Tartarini esce di un soffio. Nella ripresa Di Martino, al termine di un’azione caparbia, raddoppia. Il tris è di Kthella, dopo un precedente palo colpito, con un delizioso pallonetto appena entrato in area. "Prestazione ottima e successo meritato", commenta Giacomo Vannoni. "Non siamo mai stati in partita". è l’amaro commento di Roberto Rebughini.

Pozzo-Madonnina 1-0

Partita bloccata e che sembrava destinata allo 0-0 quando, al 90’, Bianchi verticalizza splendidamente per Melis che trova l’1-0. "Vittoria - sottolinea Avio Landi - che dedichiamo al nostro preparatore dei portieri". Per la Madonnina una sconfitta pesante. "Nel complesso abbiamo giocato meglio noi ma nel finale, complice anche l’inferiorità numerica, ci siamo abbassati troppo", dice Marco Iori.

Classifica: Leon D’Oro 6; Pozzo 3; Cervia e Madonnina 1.

Sergio Iacopetti