Torneo delle Contrade. Il Pollino fa fuori gli Antichi Feudi

POLLINO TRAVERSAGNA

3

ANTICHI FEUDI

0

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino (Bardi), Navari Le. (Matteucci), Chiti, Cialoni, Laurini, Baldacci (Tedeschi), Costa (Benedetti), Biasci (Navari Lo.), Tosi Fr., Adami (Lari), Cipriani (Tosi Fe.). All. Tessari.

ANTICHI FEUDI: Ansini, Baldi (Tartarini), Russo, Bacci (Bertozzi), Bazzichi, Mariani, Sarti (Ventura), Lorenzoni (Bottari), Garibaldi (Dati), Tourè, Ercolini (Gaspari). All. Bardini.

Marcatori: 3‘ pt Chiti; 20‘ st Adami, 30‘ st Navari.

Note: espulso Tosi Fe.

PIETRASANTA – Il Pollino Traversagna evita una clamorosa eliminazione al primo turno e, superando 3-0 gli Antichi Feudi, si qualifica, quantomeno, allo spareggio del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Per gli sconfitti, di contro, l’eliminazione è cosa acclarata. Doveva almeno pareggiare la formazione di Tommaso Tessari che, per non correre rischi, sblocca la partita dopo appena 3’ con Chicchi che infila di testa su angolo. Poi segue una lunga fase di possesso palla, senza una chiara azione da rete. Nella ripresa il Pollino Traversagna alza i ritmi e raddoppia ancora di testa, stavolta con Adami su un traversone di Francesco Tosi. Poi è Navari a mettere l’ombrellino nel long drink, con una bella azione personale conclusa con un sinistro all’angolino. Adesso per gli uomini di Tessari ci sarà lo spareggio contro la Marina, in una vera e propria finale anticipata, per stabilire chi delle due entrerà a far parte del lotto dei quarti di finale. "Non è stata la nostra miglior partita, nonostante la prima vittoria del torneo - ammette lo stesso Tessari -, ma contava solo il risultato. Sicuramente meglio la ripresa del primo tempo, ma la cosa che mi fa più piacere è l’aver fatto esordire un portiere, Baldi, di appena 16 anni". La loro esperienza, sommata alla tecnica, ha inciso. Noi siamo all’ anno zero e questa esperienza ci servirà" è il commento di Simone Bardini degli Antichi Feudi. Classifica: Pontestrada 6; Africa Macelli e Pollino Traversagna 4; Antichi Feudi 0.

Sergio Iacopetti