Torneo delle Contrade. La Marina, in ripresa, cala il pokerissimo e si qualifica alla fase successiva

MARINA

5

TIGLIO LA BECA

1

MARINA: Ceragioli (Michetti), Balduini, Puccetti (Lorenzoni), Biancalani, Cancogni (Balduini), De Witt, Di Clemente, Riccò, Tarabella, Bilal (Boddino), Giovannini. All. Piro.

TIGLIOLA BECA: Oppressore, Bigicchi (Bazzichi), Rosi, Benedetti (Buratti), Bresciani, Elvis, Pardini (Gabrielli), Sebastiano (Vannucci), Tartarelli, Morra (Vezzoni), Raffaetà (Ceragioli). All. Barattini.

Marcatori: 20’ pt Giovannini, 25’ pt Bilal, 35’ pt Tarabella; 15’ st Tarabella, 35’ st Giovannini, 40’ st Elvis.

PIETRASANTA – È la Marina l’ultima squadra a qualificarsi all’edizione 2025 del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Decisivo il successo nello spareggio contro il Tiglio La Beca, per 5-1, in uno scontro tra chi non aveva nulla da perdere, come il Tiglio La Beca, e chi invece doveva salvare la faccia, come la Marina. Partita che, come da pronostico, non ha avuto storia. Troppo netto il divario tra le due contendenti, anche se finora la Marina aveva raggranellato solo un pareggio in due uscite. "Finalmente abbiamo portato a casa una vittoria che dà un po’ di morale - dice Nicola Piro -. All’inizio abbiamo subito un po’ il loro pressing, ma poi siamo venuti fuori. Speriamo sia la svolta del torneo".

"Ci sono bastati – analizza Roberto Barattini del Tiglio La Beca – appena 15’ per perderci. Purtroppo per noi non è mai facile, ma continuiamo con entusiasmo. Andiamo avanti con una rosa sempre molto giovane, fatto quasi all’ultimo momento". Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì si riparte con i seguenti testa a testa: Lanterna-Pollino; Africa Macelli-Marina; Strettoia-Brancagliana; Pontestrada-Collina.

Sergio Iacopetti