Torneo delle Contrade. Per il Pontestrada esordio vincente

PONTESTRADA

2

POLLINO TRAVERSAGNA

0

PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Bianchini, Mazzei (Lupoli), Favret, Granaiola, Cancogni (Dazzi), Celentano (Mancini), Landi (Galeotti), Tartarini (Ricci), Salini (Genovesi). All. Galeotti M.

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Costa, Chiti, Cialoni, Navari, Laurini (Matteucci), Biasci, Adami, Tosi, Baldacci M. (Baldacci S.), Cipriani. All. Tessari.

Reti: 10’ st Granaiola (r), 38’ st Ricci.

PIETRASANTA Il Pontestrada fa suo l’incontro d’esordio, nel girone C del Torneo delle Contrade, per 2-0 contro il Pollino Traversagna. Match bello ed equilibrato, tra due squadre che lotteranno sicuramente per la vittoria finale, che mette poco ad incendiarsi. La prima occasione, in mezzo a tanto equilibrio e giocate da altri palcoscenici, è firmata dal Pontestrada con Landi, anche se l’occasione più bella ha come protagonisti Francesco Tosi e Bartelletti. Il primo, faro del Pollino Traversagna, indirizza la sua punizione al sette, il secondo si esalta in una grandissima parata. Nella ripresa arrivano le reti che decidono l’Italia incontro. La prima arriva su un calcio di rigore, per una spinta in area ai danni di Salini. Dagli 11 metri Granaiola non perdona. Il Pollino Traversagna prova a reagire, potendo contare anche su un ispirato Vincent Laurini (ex Empoli, Fiorentina e Parma) in mediana, ma non sfonda e lascia il fianco aperto alle ripartenze del Pontestrada. Così, proprio in contropiede, Ricci chiude i giochi nel finale. "Bella partita, tra due ottime squadre – sottolinea Mario Galeotti del Pontestrada –. Noi siamo stati più cinici". Commento confermato anche da Tommaso Tessari del Pollino Traversagna: "Loro hanno avuto il merito di sfruttare le occasioni create, al contrario di noi. Poi sul loro rigore – continua –- abbiamo grandi dubbi. Comunque ci rifaremo, anche se abbiamo una squadra molto giovane". Stasera in campo, sempre per il gruppo C: Africa Macelli-Antichi Feudi.

Sergio Iacopetti