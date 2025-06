Torneo delle Contrade. Strettoia vincente e qualificato

strettoia

STRETTOIA: Tarabella, Torcigliani, Sacchelli, Quadrelli, Verona, Donati, Tonacci, Di Martino, Moriconi (Viacava), Viviani (Buselli), Lorenzoni (Bascherini). All. Poli.

BRANCAGLIANA: Pili, Baldi, Ulivi, Pucci, Intaschi A., Chereches (Corfini), Lazzeri, El Abid (Da Prato), Poli A. (Cimardi), Intaschi, Puccetti (Laaribi). All. Casini.

Reti: 10’ pt Di Martino, 25’ pt Viviani; 5’ st Poli.

PIETRASANTA – Lo Strettoia supera 2-1 la Brancagliana ed è la terza semifinalista del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Partita bella, godibile, e degna di un evento così importante. È lo Strettoia a partire meglio, tanto da trovare il vantaggio con Di Martino, dopo una bella triangolazione con Tonacci. Il raddoppio arriva poco dopo, con il diagonale di destro di Viviani. Non siamo nemmeno alla mezz’ora che i neroverdi sono già sul 2-0 e paiono in controllo, tanto anche da sprecare il tris in almeno un paio di circostanze. La Brancagliana però non molla e, dopo una clamorosa traversa-riga di Chereches nel primo tempo, accorcia ad inizio ripresa. La firma che vale l’1-2 è di Alessandro Poli con un bel tiro da fuori area ma poi la compagine di Lorenzo Casini non trova mai la chiara occasione per il pareggio.

"Abbiamo avuto un buon approccio alla partita - commenta Simone Poli dello Strettoia -, ma purtroppo non siamo stati bravi a chiudere la partita nel primo tempo e così abbiamo dato spazio agli avversari di rientrare. Ciò detto, comunque, non possiamo che esser felici per il passaggio del turno facendo anche ruotare tutti i componenti della rosa. Adesso ci concentriamo sulla semifinale che, se vinta, ci aprirebbe una storica finale per la nostra contrada". "È stata una partita dalle due facce – commenta Casini – perché abbiamo regalato ad una squadra già forte il primo. Invece nella ripresa abbiamo avuto un altro piglio. Forse meritavamo qualcosa in più".

Sergio Iacopetti