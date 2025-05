Torneo delle Contrade, via col botto. Lo Strettoia manda ko la Marina

strettoia

marina

STRETTOIA: Tarabella, Buselli Y., Sacchelli, Quadrelli, Moriconi G., Donati, Torcigliani (Buselli E.), Tonacci (Moriconi M.), Verona, Di Martino (Marku), Viviani (Vené). All. Iori.

MARINA: Ceragioli, Biancalani (Tarabella), Benetti, Sodini, De Wit, Crovi, Riccò (Serrouck), Giovannini, Cancogni, Puccetti, Di Clemente (Michetti). All.Piro.

Arbitro: Lorenzini di Livorno.

Marcatori: 35’ pt e 26’ st Di Martino.

Note: espulso Ceragioli.

PIETRASANTA – È iniziata l’edizione 2025 del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, ed è iniziato con il botto. Perché Strettoia-Marina potrebbe essere tranquillamente una finale possibile.

Da una parte l’ambizione dello Strettoia, dall’altra il lignaggio e le certezze della Marina, plurivincitrice della rassegna e per 2 volte in finale nelle ultime 3 edizioni. Alla fine l’ha spuntata lo Strettoia, 2-0, trascinato dalle giocate dell’inesorabile bomber Di Martino. Di Martino che sblocca, nel primo tempo, con una punizione dalla distanza che beffa il sorpreso Ceragioli. Nella ripresa l’opera è completata su rigore, anche stavolta con l’aiuto di Ceragioli che rinvia addosso a Viviani per poi atterrarlo davanti la porta, con conseguente espulsione. "Abbiamo meritato la vittoria - commenta Marco Iori -, difendendo bene e segnando quando ne abbiamo avuto l’occasione. Con il passare dei minuti siamo venuti fuori e, nel finale, abbiamo anche fallito qualche occasione di troppo, di fronte ad una grande squadra".

Classifica: Strettoia 3, Marina e La Collina 0. Stasera per il girone B scendono in campo Tiglio/La Beca-La Lanterna.

Sergio Iacopetti