Torneo delle Frazioni a Massa: Romagnano difende il titolo, Bertuccelli nuovo acquisto

Sono finiti i campionati dilettantisti ma il calcio a Massa non si ferma ed il mese di giugno ha in serbo l’appuntamento con l’attesissimo “Torneo delle Frazioni“, giunto alla sua 4ª edizione. Dopo i due successi consecutivi delle Montagne, il titolo è passato l’anno scorso nelle mani del Romagnano e vedremo chi gli succederà in questa edizione che vedrà debuttare il 5 giugno proprio i campioni in carica contro il Mirteto. A seguire ci sarà il match tra Poggi e Montagne. Tutte queste squadre sono state inserite nel girone A assieme alla frazione di Ortola. Il raggruppamento B, invece, include Massa Centro, Marina di Massa, Turano, Ronchi e Ricortola. Le vincenti dei due gironi accederanno direttamente alle semifinali, in programma il 14 e 15 luglio mentre le seconde e terze classificate giocheranno i playoff, fissati nei giorni 7 e 8 luglio. La finalissima è in programma il 18 luglio. Tutte le partite saranno disputate al “Raffi“ di Romagnano.

Il torneo, così come nelle ultime due edizioni, si svolgerà presso il campo sportivo di Romagnano e gli organizzatori dell’Associazione Frazioni di Massa, che si avvarranno anche quest’anno del patrocinio del Comune di Massa, si sono prodigati per fare le cose sempre più in grande. Accanto alla competizione degli adulti, ne è stata approntata anche una “Junior“ ad appannaggio dei ragazzi nati nel 2011 e 2012 che si svolgerà negli stessi giorni con orario di inizio prima delle gare dei grandi. Sono previsti anche altri due mini tornei, sempre per i più piccoli. Le annate 2015 e 2016 giocheranno il 15 e 16 giugno alle Colline Massesi mentre le annate 2013 e 2014 scenderanno in campo il 13 e 14 luglio nello stesso centro sportivo. Questo naturalmente è un periodo di fermento in seno alle frazioni che stanno completando i propri organici e definendo i rispettivi allenatori.

Alle liste, al momento, non sono previste particolari novità a parte il passaggio del bomber Giuseppe Bertuccelli dal Ricortola al Romagnano. Questo potrebbe essere davvero un colpo in grado di spostare gli equilibri viste le capacità realizzative dell’attaccante, fresco vincitore del campionato di Prima Categoria col Montignoso.