Torneo delle Frazioni Avvio scoppiettante. I campioni del Cerreto affondano la Renella

Tribuna gremita e tifo alle stelle. La gara d’esordio della XX edizione del “Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini“ ha già fatto capire che aria tira con una presenza da record sugli spalti. Con striscioni, bandiere e fumogeni colorati le tifoserie di Cerreto e Renella hanno incarnato come meglio non si poteva lo spirito di un torneo di calcio che Montignoso attende ogni anno con grande trepidazione.

Sul campo le due squadre hanno ripagato con una gara bella e combattuta che è rimasta sempre sul filo dell’equilibrio. Equilibrio spezzato soltanto da un calcio da fermo ovvero la punizione dal limite che al 74’ ha permesso al bomber Bertuccelli di infilare il portiere sul suo palo dando al Cerreto, detentore del titolo, il primo successo del torneo.

La sfida è stata come sempre anticipata dalla cerimonia di apertura che si è aperta col discorso di Simone Paolini. Il responsabile dell’organizzazione Ha ringraziato i presidenti di tutte le frazioni per l’impegno profuso ed il coinvolgimento che assicurano ogni anno. Ha ricordato, inoltre, Narciso Buffoni che ha dato tanto al torneo ed Emilio Baria, entrambi recentemente scomparsi dalla comunità montignosina. La parola è passata, quindi, al sindaco Gianni Lorenzetti che si è complimentato col pubblico per come risponde sempre alla grande ed ha fatto il suo augurio perché il torneo si svolga nella massima correttezza come ormai ci ha abituato. Non è mancata un ricordo a Cesare Gianfranceschi, altro personaggio molto legato al torneo delle Frazioni che ci ha lasciato da poco.

Queste le formazioni scese in campo. Cerreto: Tognoni, Baldini, Kabashi, Lucaccini, Cornacchia, Bertuccelli, Marabese, Della Pina, Manfredi, Pucci, Venturini. A disp. Leone, Lazzini, Canciello, Vietina, Turba, Sermattei. All. Della Maggiora. Renella: Azioni, Mosti, Menchini, Nicolini, D’Alessandro, Vietina, Chioni, Grasselli, Manfredi, Offretti, Landucci. A disp. Pucci, Camera, Lorenzetti, Pallonetto. All. Landucci.

Stasera alle ore 21.30 la gara tra Capanne e Prado inaugura il girone B.

Gianluca Bondielli