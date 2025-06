Torneo delle Frazioni: Capanne in vetta dopo la vittoria sul Cinquale

E’ arrivato lo scatto delle Capanne nella XX° Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. I verdi del tecnico Ettore Gassani, che detengono il record di vittorie nella competizione, si sono imposti di misura sul Cinquale (1-0) prendendosi così la vetta solitaria del girone B. Il gol decisivo della gara è stato siglato da Vatteroni con un bel diagonale. Nel corso dell’incontro Alberti ha colpito anche un clamoroso incrocio dei pali a porta spalancata ma nel complesso la sfida è rimasta sempre equilibrata col Cinquale che ha sprecato a sua volta una grande occasione con Verona e sino all’ultimo ha provato a portare il match ai calci di rigore.

In classifica adesso le Capanne sono salite a 5 punti seguite da Prado e Cinquale a 3. Chiudono le Montagne con 1 punto. Stasera si apre la terza e decisiva giornata della fase a gironi. Ad inaugurarla sarà lo scontro tra Renella e Cervaiolo. Nel girone A le due formazioni sono entrambe appaiate in classifica con 3 punti a testa. Domani sera il raggruppamento si concluderà con l’incrocio tra la capolista a punteggio pieno Cerreto (6 punti) ed il fanalino di coda Piazza (0 punti).

Tra mercoledì e giovedì si completerà pure il girone B con la disputa delle gare Prado-Cinquale e Capanne-Montagne. La classifica marcatori quest’anno per il momento non sta trovando un vero dominatore. La guidano per ora Verona (Cinquale) e Centonze (Montagne) con 2 gol.

CAPANNE: Pucci, Cagetti, Credendino, Sodini, Passalacqua, Fargnoli, Alberti, Vatteroni, Alieny, Youssefi, Folcarelli. A disp. Del Giudice, Abreu, Santini, Piccini, Crudeli, Vita. All. Ettore Gassani.

CINQUALE: Mariani, Gabrielli J., Grassi, Sbarra, Baldoni, Ramacciotti, Gabrielli I., El Hadoui, Verona, Erpen, Orlacchio, Baldi Mar., Masini, Cherubini, Mulinacci, Baldi Mat., Traggiai. All. Marcello Baldi.

Gianluca Bondielli