Torneo delle Frazioni di Massa: Romagnano pareggia con Mirteto-Castagnola

E’ iniziato coi fuochi d’artificio il 4° Torneo delle Frazioni di Massa. I campioni in carica del Romagnano hanno aperto le danze pareggiando per 2 a 2 contro il Mirteto-Castagnola. Trascinati da un gran pubblico gli amaranto sono riusciti a recuperare il risultato contro un Mirteto-Castagnola che si candida tra le favorite. E’ stato votato come migliore in campo il capitano Emiliano Di Benedetti che ha siglato il primo gol del Romagnano e procurato il pari con un cross da cui è scaturita l’autorete. I gol “mortegiani“ portano le firme di Luca Granai e Piscopo.

Hanno iniziato alla grande le Montagne che hanno sconfitto per 3 a 0 i Poggi-Quercioli con i gol di Bonini, Del Padrone e Gabriele Del Sarto, quest’ultimo votato MVP della gara e premiato con un buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio dello sponsor Ottikontatt di Piazza Aranci.

Ottimo avvio anche per Turano che ha superato per 3 a 1 i Ronchi. Di Morelli, Alberti e Kthella i gol della squadra vincitrice a cui ha risposto la rete di Marcellusi. Altro pari, infine, tra Massa Centro e Marina di Massa, sempre per 2 a 2, con gol da una parte di Fantini e Del Bergiolo e dell’altra di Gasparotti e Vanni.

Gianluca Bondielli