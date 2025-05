Torneo delle Frazioni di Montignoso: Cerreto e Renella aprono il Memorial Paolini

Sarà la partita tra Cerreto, campione in carica, e Renella ad aprire la sera del 2 giugno il XX Torneo delle Frazioni di Montignoso valido per il Memorial Giancarlo Paolini. Le due frazioni con le tifoserie più ’calde’ sono state, quindi, abbinate insieme nel corso del rituale galà di presentazione della seguitissima competizione di calcio che si è tenuto nello splendido e ormai consueto scenario del Bagno Maracuja al Cinquale. Il sorteggio dei raggruppamenti ha portato a un vero e proprio girone di ferro, quello A, che include oltre a Cerreto e Renella anche Cervaiolo e Piazza. Nel girone B, invece, figurano Capanne, Prato, Montagne e Cinquale.

Il galà di presentazione è stato come sempre partecipatissimo. A condurre la serata, terminata con un ricco buffet, ci ha pensato Simone Paolini, presidente dell’organizzazione, mentre in rappresentanza del Comune di Montignoso è stato il delegato allo sport Stefano Del Giudice a portare il saluto, vista l’indisponibilità del sindaco Lorenzetti per impegni istituzionali. Nel corso della serata un momento di commozione si è avuto con la consegna di una targa ricordo in onore di Cesare Gianfranceschi, uno dei pionieri delle scuole guida in terra apuana e che è stato sempre un grande amico del Torneo delle Frazioni di Montignoso, diventandone una parte integrante con le ’sue’ miss dell’Autoscuola Massese. A ricevere il riconoscimento sono stati i figli Moira e Massimo. Un grande ringraziamento è stato rivolto dall’organizzazione alla famiglia Turba che come ogni anno, con disponibilità e grande gentilezza, ha aperto le porte del proprio stabilimento balneare agli abitanti di Montignoso.

Il torneo inizierà il 2 giugno e per tre settimane, dal lunedì al giovedì, vedrà giocarsi una partita a sera. Il 24 e 25 giugno sono in programma i due playoff, il 30 giugno e il 1 luglio le semifinali. La finalissima invece è in programma domenica 6 luglio.

Gianluca Bondielli