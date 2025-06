Torneo delle Frazioni di Montignoso: Prado e Montagne pareggiano 1-1

Non ci si annoia davvero nelle serate di calcio della XX Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso. Prado (nella foto) e Montagne hanno dato vita ad una gara effervescente conclusa con un giusto pareggio (1-1) in questa seconda settimana dei gironi di qualificazioni. Meglio la corazzata Prado nel primo tempo che si è portata in vantaggio con un gol di Gianmarco Gabrielli.

Nella ripresa sono uscite fuori le Montagne che, nonostante le assenze pesanti di Salku e Del Freo, hanno preso il pallino del gioco e ottenuto il pareggio con una bella punizione di Mattia Centonze. La squadra allenata da Paolo Malfanti ha addirittura rischiato di vincerla nei tempi regolamentari fallendo alcune ghiotte occasioni davanti al portiere. Ai calci di rigore si è dovuti andare ad oltranza per vedere il Prado di Mario Bertelloni premiato dal punto aggiuntivo. La classifica del girone B è cambiata in questa maniera: Cinquale e Prato 3, Capanne 2, Montagne 1.

Le formazioni scese in campo. Prado: Cozzolino, Bertipagani, Nicoletti, Brizzi, Nicolini, Andrei, Tonazzini, Gabrielli, Fantini, Lorenzini, Toncelli, Lombardi, Barbieri, Fortini, Vietina, Lenzetti, Martinez. All. Mario Bertelloni. Montagne: Ricci, Gazzoli, Malfanti G., Giunta, Bocchia, Valentini, Berti, Centonze, Mosti C., Mosti M., Paolini, Bonuccelli, Malfanti L., Romano, Zella. All. Paolo Malfanti.

Gianluca Bondielli